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Aktüel İstanbul'da, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı
Aktüel

İstanbul'da, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Esenyurt'ta polis öğrencilere maske dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:32:07 -
İstanbul'da, yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Uzun bir aranın ardından ilk kez okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

Okul kapısında bekleyen veliler de sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Esenyurt'taki Altınyıldız İlkokuluna gelen Toplum Destekli Polis Ekipleri, öğrencilere maske dağıtarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili uyarılarda bulundu.

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