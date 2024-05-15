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Gündem İstanbul'da yürekler ağızlara geldi! Metro durağı çıkışında bomba bulundu
Gündem

İstanbul'da yürekler ağızlara geldi! Metro durağı çıkışında bomba bulundu

Yeniakit Publisher
2024-05-15 16:12:00 - 2024-05-15 16:15:42

Başakşehir'de metro durağı çıkışında el yapımı bomba bulundu.

Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.

Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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