İstanbul'da yürek burkan görüntü! Babasının karton toplama arabasında...

Yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen ilginç görüntüde bir çocuğun çöplerin yanındaki karton toplama arabasında oturup ders çalışması görenlerin yüreğini burktu. O anlarda kendisini izleyenleri fark etmeyip, büyük bir hevesle kitabın sayfalarını çeviriyor ve bir şeyler yazıp çiziyor. Çocuk babasının atık kağıtları toplamasının ardından buradan ayrılıyor.