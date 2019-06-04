İstanbul'da yollar da bayram etti! Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketine gidenlerin kentten ayrılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil beldelerine ve memleketlerine gitti. Erkenden yola çıkan tatilcilerin kentten ayrılması ile İstanbul’da yollar boşaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik verilerine göre bayramın birinci gününde kentte yoğunluk yüzde 2’ye düştü. İstanbul’un birçok noktasında yollar boş kalırken, Bakırköy ve çevresindeki yollar havadan görüntülendi. Görüntülerle boş kalan yollar gözler önüne serildi.



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