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Gündem İstanbul'da yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi
Gündem

İstanbul'da yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 10:11:00 -
İstanbul'da yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."

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