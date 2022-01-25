İstanbul'da yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişi tahliye edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 5057 hemşerimizi tahliye ederken, 3180 hemşerimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor."