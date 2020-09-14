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Yerel İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yan devrildi
Yerel

İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yan devrildi

İstanbul Pendik’de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün yan devrildi. Kazada çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 07:13:00 - 2020-09-14 07:19:47
İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yan devrildi

İstanbul’da sabah saatlerinde trafik kazası yaşandı.

İstanbul'un Pendik ilçesi D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği özel bir şirkete ait yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yan devrildi.

Çok sayıda yaralı var

Yana devrilen otobüste sıkışan yolcuların büyük bir çoğunluğu yaralandı.

İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralı vatandaşlar çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldılar.

Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın neden deolayı meydana geldiği ile ilgli incelemeler devam ediyor.

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