İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yan devrildi
İstanbul Pendik’de kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün yan devrildi. Kazada çok sayıda kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik kazası yaşandı.
İstanbul'un Pendik ilçesi D-100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği özel bir şirkete ait yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yan devrildi.
Çok sayıda yaralı var
Yana devrilen otobüste sıkışan yolcuların büyük bir çoğunluğu yaralandı.
İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralı vatandaşlar çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldılar.
Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın neden deolayı meydana geldiği ile ilgli incelemeler devam ediyor.