İstanbul'da yola akan kırmızı sıvı paniğe neden oldu

Alınan bilgiye göre, Deri Organize Sanayi Bölgesi 13. Yol üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yangına 22 araç ve 56 personelle müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Ekipler numune aldı

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında yaralanan 2 kişi olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada yangın sırasında yola akan kırmızı renkli sıvıya, UMKE ekipleri müdahale etti. Daha fazla yola akmaması için önüne toprak çekilen sıvıdan, ekipler numune aldı. Daha sonra kimyasal madde, vidanjörle çekilerek yol temizlendi. Kırmızı sıvının, kimyasal maddelerin imha edildiği merkeze götürüldüğü öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışması ise sürüyor.