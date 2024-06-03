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Gündem İstanbul’da yine çile! Metroman dediler ‘Ray’man’ çıktı
Gündem

İstanbul’da yine çile! Metroman dediler ‘Ray’man’ çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-03 16:58:46 - 2024-06-03 16:58:46

Sıfırdan başladığı hiç bir metro projesi olamamasına rağmen kendini ‘metroman’ olarak tanımlayan Ekrem İmamoğlu, yaptığı işleri eline yüzüne bulaştırmaya devam ediyor. İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı ve Bakırköy-Kayaşehir metro hatlarında her zaman olduğu gibi yine teknik sorun çıktı. Esenler durağında bekleyen yolcular, canlarını tehlikeye atarak rayların üzerinden atlayıp karşı yöne geçti. Sıfırdan başladığı hiç bir metroyu bitiremeyen İmamoğlu, yaptığı işleri eline yüzüne bulaştırmaya devam ediyor.

Sıfırdan başladığı hiç bir metro projesi olamamasına rağmen kendini ‘metroman’ olarak tanımlayan Ekrem İmamoğlu, yaptığı işleri eline yüzüne bulaştırmaya devam ediyor.

M1B Yenikapı-Kirazlı hattında, hareket halindeki trenlerin yönlerinin karıştırılması sonucu teknik bir arıza ortaya çıktı.

Bu arıza, seferlerin gecikmesine ve istasyonlarda yoğunluğun artmasına sebep oldu.

Esenler durağında bekleyen yolcuların, canlarını tehlikeye atarak raylar üzerinden atlayıp karşı yöne geçerek trene binmeye çalıştıkları görüldü.
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İstasyonda yapılan anonslarda, yaşanan gecikmenin teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.

M3 Bakırköy-Kayaşehir hattındaki teknik arıza ile ilgili olarak Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"M3 Bakırköy-Kayaşehir hattımızda, elektrik dağıtım şirketinden kaynaklanan enerji dalgalanmaları sebebiyle oluşan teknik arıza nedeniyle, tren seferlerimiz sadece Kayaşehir ve İncirli istasyonları arasında gerçekleştirilmektedir."

Her iki metro hattındaki teknik sorunların çözülmesinin ardından, seferler tekrar işlemeye başladı.

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