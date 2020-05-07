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Aktüel

İstanbul’da yılın son Süper Ay’ı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:37:05 -
İstanbul’da yılın son Süper Ay’ı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma geldiği doğa olayı Süper Ay, İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Dünya’ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya’ya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir küre gibi beliriyor ve buna Süper Ay deniyor. Bugün dünyanın pek çok bölgesinden görülebilen yılın son Süper Ay’ı, İstanbul semalarında da görüldü. Yılın son Süper Ay’ı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu. Boğaz’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’yle birlikte görüntülenen ay kartpostallık görüntülere sahne oldu.

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