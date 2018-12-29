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İstanbul'da yılbaşı gecesi ağır tonaj yasağı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'yılbaşı tedbirleri' kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Pazartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Salı günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığını açıkladı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 13:18
İstanbul'da yılbaşı gecesi ağır tonaj yasağı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'yılbaşı tedbirleri' kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Pazartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Salı günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yakalanmıştır" denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 13:18
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. yılbaşı tedbirleri
  3. Yılbaşı yasakları
  4. Ağır tonaj yasağı

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