İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 18 Eylül Cuma gününe kadar uzaktan yürütülecek 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başladı.

Eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Etiler'deki Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenler, sosyal mesafe kuralına uyarak okula giriş yaptı.

Okulun girişinde meslek lisesi öğrencileri tarafından tasarlanan makinada ellerini dezenfekte eden öğretmenlerin ateşleri de ölçüldü. Öğretmenler, kendileri için okulun girişine konulan yeni maskelerini takarak, sınıflarına girdi.

Öğretmenler EBA üzerinden ders anlatırken, öğrenciler de evlerinde dersleri takip edecek.

Bu arada okulun bahçesine ve içine sosyal mesafe kuralını hatırlatan işaretler konulduğu görüldü.

İstanbul'da 149 bin 88 öğretmen ve 2 milyon 609 bin 606 öğrenci bulunuyor.

