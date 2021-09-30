İstanbul'da yeni çile: İstanbulkart

İstanbul'da çökme noktasına gelen toplu taşımada şimdi de İstanbulkart krizi çıktı. Kart bulamayan vatandaşlar gişeler ve makineler önüne akın edince izdiham görüntüleri oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM 24 Eylül'de 1.5 milyon İstanbulkart satın alımı için ihale açtı. BELBİM ihale tarihini ise 1 Kasım olarak belirledi. Ancak 2 buçuk yıl içinde kazalar, yanma ve arızalanmalar nedeniyle çökme aşamasına gelen İstanbul toplu taşımasında bir de İstanbulkart krizi çıktı.

Kart bulamadılar

Binlerce vatandaş seyahat edebilmek için İstanbulkart bulamadı. Birçok bayide kart bulunmazken, biletmatiklerde ise 'İstanbulkart yoktur' yazılı uyarıyla karşılaşıyor. Kart satışının olduğu gişelerde ise uzun kuyruklar oluşuyor. İstanbulkart sorunu vatandaşların yoğun eleştirisine neden oldu. İBB Çekmeköy Meclis Üyesi Fatih Sırmacı, İstanbulkart'ta yaşanan sorunları meclis gündemine taşıdı. Sırmacı başkanlık makamı tarafından cevaplanması için İstanbulkart'larda yaşanan sıkıntılarla ilgili soru önergesi verdi. Bayilerde kart bulunmadığını ve cihazların birçoğunun arızalı olduğunu ifade eden Sırmacı, HES kodu eşleşmelerinde de sorun yaşandığını belirtti. Sırmacı, İBB'nin arızalı araçlar ve teknik sorunları çözmek yerine İstanbulkart'ların üzerindeki cami ve Kız Kulesi silüetlerini kalpli ve renkli kartlarla değiştirdiğine dikkat çekti.

Çözüm var mı?

Sırmacı, İBB yönetimine şu soruları yöneltti: "Bayilerde kart bulunmamasının sebebi nedir? Karta para yükleme istasyonlarının çoğu çalışmıyor, çalışanlarda ise kuyruklar var. Çözüm için bir çalışma planı var mı? Yeni kart çıkarılması ve HES kodu eşleştirmesi için kaç personel çalışmaktadır? İstanbul'da bulunan 1047 terminalin neden sadece 275'inde İstanbulkart satışı yapılmaktadır. 1047 terminalde satışı yapılan tek geçişlik biletlerin normal geçiş ücretlerine göre yüzde 98 daha pahalı satılması dolayısıyla mı İstanbulkart bulunamamaktadır?"

Kaynak: Sabah