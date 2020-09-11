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Aktüel İstanbul'da ''Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
Aktüel

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

Yeniakit Publisher
2020-09-11 20:23:20 -
İstanbul'da ''Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020-14" uygulaması saat 19.00'da başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

Asayiş uygulaması, saat 21.00'e kadar devam edecek.

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