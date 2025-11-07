  • İSTANBUL
İstanbul'da yavru aslan ele geçirildi

İstanbul Tuzla'da yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildi.

İstanbul Tuzla'da yapılan denetimde, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'ten konuya ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımda İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildiği aktarıldı.

Aslanlar, ekiplerce koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

