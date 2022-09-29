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Yaşam İstanbul’da yaşayanlar için dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi
Yaşam

İstanbul’da yaşayanlar için dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Meteoroloji’den gelen yeni hava durumu tablosuna göre sıcaklıklar artıyor. Özellikle hafta sonu oldukça sıcak geçecek. Sıcaklıkların ardından kuvvetli yağışların geleceğine dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabında İstanbullular için dikkat uyarısı verdi..

Yeniakit Publisher
2022-09-29 15:26:00 - 2022-09-29 15:32:04
İstanbul’da yaşayanlar için dikkat! Meteorolojiden uyarı geldi

Kerem Ökten İstanbullular başta olmak üzere herkesi şaşırttı. “Plan yaparken gözünüz meteorolojide olmalı” diyen Ökten, uyarılarına şöyle devam etti

Ekim ayı kuvvetli yağışlarla gelecek. Özellikle 6 Ekim'de 2 tane kara delik var. İstanbul da risk altında olabilir. Marmara bölgesi şiddetli hava olayları yaşayabilir. 

Erdek ve Bandırma 2018'de aşırı yağışlar yaşamıştı. Hepinizin gözü kulağı meteorolojide olacak...

Ekim ayı yağışlarla geliyor. Güzel bir şemsiye, yağmurluk alınabilir.

1 ve 2 Ekim’de Ülke geneli gündüzleri sıcak. 2 Ekim akşamı sıcaklıklara elveda diyeceğiz.

Sıcakların son kez tadını çıkarın. 2 Ekim'den itibaren havalar serinliyor. İlk soğuk hava dalgası 14 Ekim civarı gelecek...

7 Ekim Cuma İstanbul adına çok hareketli bir gün olabilir. Hem şiddetli yağış, hem de fırtına ihtimali var. Hatta endişe verici bir gün. 

Plan yaparken gözünüz meteorolojide olmalı. 6 - 7 ve 8 Ekim heyecanlı 3 gün...

 

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