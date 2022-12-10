İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Kod adı turuncu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini artırarak İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman saatte 80-100 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, internet sitesi üzerinden Avrupa Yakası'nın büyük bölümünü turuncu, Anadolu Yakası'nı ise sarı kodla uyardı.

Meteoroloji’den İstanbul’a son dakika uyarısı! Kodun rengi: Turuncu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın akşam saatlerinde etkisini artırarak İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman saatte 80-100 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına bekleniyor.

Rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.