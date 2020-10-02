İstanbul'da yasadışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da yasadışı bahis oynattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe, Kartal ve Pendik'te internet üzerinden bahis yapmaya yönlendirilen zanlılara operasyon gerçekleştirdi.
Özel Harekat Polis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Mahallelerde esnaf üzerinden kurulan kasiyer sistemiyle internet üzerinden bahis yapan zanlılar, 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından hazırlanan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde aramalar yapıldı.
Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.