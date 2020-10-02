  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da yasadışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

İstanbul'da yasadışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yasadışı bahis oynattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 08:14:00 -
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe, Kartal ve Pendik'te internet üzerinden bahis yapmaya yönlendirilen zanlılara operasyon gerçekleştirdi.

Özel Harekat Polis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 21 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mahallelerde esnaf üzerinden kurulan kasiyer sistemiyle internet üzerinden bahis yapan zanlılar, 6 aylık fiziki ve teknik takibin ardından hazırlanan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde aramalar yapıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelen haberler gerçeği ortaya çıkardı: Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'ekonomik savaş' açtı!
Ekonomi

Gelen haberler gerçeği ortaya çıkardı: Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'ekonomik savaş' açtı!

Suudi Arabistan, Türkiye düşmanlığını alenileştirerek yeni bir hamlede bulundu. Suudilerin örtülü Türkiye ambargosunu açık açık uygulamaya s..
Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı
Gündem

Karabağ'da skandal görüntü! Köşeye sıkışan Ermenistan bakın ne yaptı

Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altında bulunan Azerbaycan topraklarına taşıdı. Karabağ’da Ermenistan askerleri ile PKK-YP..
AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız
Medya

AK Parti’yi devirmek için ülkesini satan adamlarla karşı karşıyayız

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın köstebeği eski astsubay Erdal Baran'ın, "Keşke FETÖ'cüler Kıbrıs'ı teslim etseydi" dediği ve T..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay