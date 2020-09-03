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Aktüel İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme hazırlığında olan kişi tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme hazırlığında olan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 12:38:35 -
İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme hazırlığında olan kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir depoya düzenlenen baskında çok sayıda yasa dışı silah ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de bir atölyede üretilen silahların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından, tekstil atölyesi olarak kiralanan depoya 1 Eylül'de baskın düzenledi.

Operasyonda 51 namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulmuş tabanca, 23 kurusıkı tabanca ve 22 şarjör, 88 tabanca namlusu, 48 tabanca sürgüsü, 3 tabanca çerçevesi, 25 horoz tertibatı, 15 kesilmiş kurusıkı namlusu, 185 tabanca şarjörü, 400 fişek, spiral makinesi, matkap, tornavida makinesi, mengene, masaüstü sabit matkap, hava basınçlı makine, silah yapımında kullanılan yay, pim, tetik gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adreste bulunan V.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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