  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran'dan skandal Türkiye paylaşımı! "2023’te Erdoğan kaybedince Kılıçdaroğlu’ndan onların yargılanıp teslim edilmesini isteyeceğiz"

CHP, elektrik dağıtım şirketlerine çalışıyor

Azerbaycan ve Türkiye'yi tehdit eden İran'a şok! Bir ülke resmen kapattı

İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

Sigara fiyatlarına bir zam daha!

Atina'da büyük şok! "Yunanistan’ı Türkiye Yönetiyor"

Bahçeli'den yeni yasama yılı mesajı: Çok sayıda adım ve kararımız olacaktır

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu ‘savaş başladı’ diyerek açıkladı: İnternet kesintisinin arkasında onlar var

Ekrem kuyrukları hortlattı

CHP’nin raporundan skandal çıktı! HDP’nin talebi eyaletleştirme ve yerel vergi detayı dikkat çekti
Gündem İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak
Gündem

İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü nedeniyle yarın kentte toplu taşıma hizmeti ücretsiz yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 16:33:00 -
İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay