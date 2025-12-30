İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Son dakika gelişmeler: 31 Aralık İstanbul kar tatili açıklaması...

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve kar yağışlı havayla birlikte okullar için tatil kararları da valiliklerce açıklanıyor. İstanbul'da da beklenen kar yağışı sonrasında hem veliler hem de öğrenciler yarın okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı? sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK TATİL VAR MI?

İstanbul'da Okullar Tatil mi?

İstanbul'da okullar yarın tatil değil. Mega kentte özellikle akşam saatlerinde birçok ilçede sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Ancak kar yağışının henüz başlamadığı İstanbul için valilik tarafından da resmi bir açıklama gelmedi.

Önümüzdeki saatlerde kar yağışının hayatı olumsuz etkileyecek duruma gelmesi halinde valilikten de resmi bir açıklama gelebilir. İstanbul için kar tatili açıklaması yapılması durumunda haber olarak olarak paylaşacağız.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 2025’in son günü ile yeni yılın ilk günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığı 31 Aralık (yarın) itibarıyla kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Alçak basınç merkezinin etkisiyle genellikle çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının; kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalması ve mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın çarşamba günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

31 Aralık ve 1 Ocak arasında Ankara'nın çok bulutlu ve kar yağışlı olacağı, en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 2 derece, İstanbul'un parçalı ve çok bulutlu olacağı, yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece, İzmir'in parçalı ve çok bulutlu, çarşamba günü yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.