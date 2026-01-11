İstanbul’da yarın okullar tatil mi 12 Ocak Pazartesi?

İstanbul’da gece boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde su baskınlarına neden olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün işaret ettiği kritik gün için geri sayım başladı. Yağışların bugün de devam etmesi, gece saatlerinden itibaren kara dönmesi ve sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikt, megakentte yarın eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Özellikle Pazartesi günü beklenen kar yağışı ve buzlanma riski, gözleri resmi açıklamalara çevirdi. Peki, yarın okullar tatil mi?

İstanbul’da kar ne zaman başlayacak, saat kaçta etkili olacak?

Orhan Şen, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı değerlendirmede İstanbul’daki hava sistemine ilişkin kritik saat aralığını paylaştı. Şen, gece yaşanan gök gürültülü sağanağın kuvvetli yağışın habercisi olduğunu belirterek, lodosun etkisini kaybetmesiyle birlikte akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye döneceğini ve sıcaklıkların daha da düşeceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamasına göre İstanbul’da yağmur bugün de aralıklarla devam edecek, sıcaklık en fazla 8 dereceyi görecek. Akşam saatlerinden sonra hava hızla soğuyacak ve kar yağışı gece yarısından sonra başlayacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurun daha erken saatlerde görülmesi bekleniyor. Şen, kar yağışının önceki sisteme kıyasla daha etkili olacağını ve tüm İstanbul’u kapsayabileceğini ifade etti.

“Yarın dışarı çıkmayın” uyarısı

Kar yağışının İstanbul gibi büyük bir kentte ciddi aksamalara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Pazartesi günü için önemli uyarılarda bulundu. Şen, işi olmayan vatandaşların mümkünse dışarı çıkmaması gerektiğini, zorunlu işleri olanların ise Salı gününü tercih etmesinin daha güvenli olacağını belirtti.

Yerel yönetimlere de çağrıda bulunan Şen, kar yağışı başlamadan yolların solüsyonlanmasının önemine dikkat çekerek, “Yarın okulların tatil olması iyi olur. En azından servisler trafikten kalkmış olur” ifadelerini kullandı. Kar kalınlığının genel olarak 5 santimetreye ulaşabileceğini, Aydos gibi yüksek kesimlerde ise 10–15 santimetreyi bulabileceğini söyledi.

İstanbul’da yarın okullar tatil mi?

Mevcut açıklamalara göre İstanbul Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Ocak Pazartesi için henüz resmi bir tatil kararı duyurulmadı. Ancak beklenen kar yağışı, sıcaklık düşüşü ve buzlanma riski nedeniyle, gözler yapılacak olası bir son dakika açıklamasına çevrildi.