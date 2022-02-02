İstanbul’da yarın kar yağacak mı? 3 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu!

AKOM yapılan açıklamada muhtemel yağışlara ve kuvvetli rüzgara karşı hazırlıklı ve dikkatli olunması istendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sağanak yağış uyarısında bulundu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteorolojik verilere göre; İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) ile gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerde kar bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yarın kar yağışı var mı?

Meteoroloji son dakika hava durumuna göre, İstanbul'da perşembe akşam saatlerine kadar yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Beykoz, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olabileceği değerlendiriliyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

24 Ocak'ta İstanbullunun çektiği çile sonrası vatandaşlar şubat'ta İstanbul'a yeniden kar yağar mı? sorusunu sormakta. İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekilirken hava tahmin kaynakları, Şubat ayının ortasında Türkiye'nin 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesini dile getiriyor. Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat tarihi işaret edildi.