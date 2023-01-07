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Yerel İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak
Yerel

İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

Sarıyer’de düzenlenecek bir etkinlik kapsamında İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 20:43:00 -
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde: Maslak Ayazağa Caddesi (iki yönlü) ve Hadım Koruyolu Caddesi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Volkswagen Arena Spor Salonunda gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında, 8 Ocak Pazar saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Maslak Ayazağa Caddesi (iki yönlü) ve Hadım Koruyolu Caddesi trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar Büyükdere Caddesi, Cendere Caddesi, Okul Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Maslak Söğütözü Caddesi ve Maslak Akasya (Anka) Sokak olacak. (TRT HABER)

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