İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
İstanbul'da yarın oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor maçı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.10 Ağustos 2018 Cuma 15:37
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumartesi günü saat 21.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor, müsabakası nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.
Açıklamada, Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın saat 17.45'ten itibaren trafiğe kapatılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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