İstanbul'da yangın dehşeti! Mahsur kaldılar...
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.15 Aralık 2018 Cumartesi 14:22
Arnavutköy’deki yangın saat 13.00 sıralarında çıktı. Abdullah Gül Caddesi’ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahsur kalanlar için kamyonet yanaştırıldı
Yoğun duman 4 katlı bina doldu. Binadakiler büyük panik yaşadı. Kadın ve çocukların aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi kurtarmak için apartmanın yanına kamyonet yanaştırıldı.
Apartmandakiler birinci katın penceresinden kamyonetin üzerine atladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar devam ediyor.
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