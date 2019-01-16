İstanbul'da yangın! Çok sayıda kişi mahsur kaldı İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı, üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı.

Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Üst katlarda çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İtfaiye kurtardı Mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracı yardımıyla kurtarıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. Maltepe'de yangın Öte yandan; Maltepe Fındıklı'da da bir binanın giriş katında yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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