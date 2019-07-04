İstanbul'da 'yakıt tankeri' paniği D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde devrilen yakıt tankeri paniğe neden oldu. Ekipler kazaya müdahale ediyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık eki sevk edildi. Ekipleri kazaya müdahale ediyor. Ayrıntılar Geliyor...

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