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Aktüel İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü
Aktüel

İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü

Yeniakit Publisher
2023-11-02 19:39:00 -
İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü

İstanbul Anadolu yakasında akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yollar göle döndü.

İstanbul Anadolu yakasında akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul’da beklenen yağış İstanbul Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmur suları ile birlikte yoğunlaşması nedeniyle bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapandı. İhbarlar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkânlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan bazı esnaflar dükkanlarını su basmaması için önlem aldı.

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