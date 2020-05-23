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Yerel

İstanbul'da yağmur etkili oldu: İşe gidenler zor anlar yaşadı

İstanbul'da yağmurun birden bastırması, sabahın erken saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:06:00 -
İstanbul'da yağmur etkili oldu: İşe gidenler zor anlar yaşadı

Sabah saatlerinde İstanbul'da yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da toplu ulaşımla işe gitmeye çalışanlar ve sağlık çalışanları zor anlar yaşadı, yollarda su birikintileri oluştu. Yoldan geçen aracın kaldırımda bulunan bir kişinin üzerine su sıçrattığı görüldü.

Taksim Meydanı'nda yağmurdan korunmak isteyenler koşarak saçak altlarına sığındı. Dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Taksim Meydanı sessizliğe büründü. İstiklal Caddesi'nde zorunlu olarak dışarı çıkanlar haricinde kimse yoktu. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmur sokağa çıkmak zorunda olanları hazırlıksız yakaladı. Yağmurda ıslanmak istemeyenler koşarak saçak altlarına sığındı.

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Yağmura hazırlıklı olmak nasıl oluyor; ders mi çalışıyorsun önceden?
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