İstanbul'da yağış ve dolu akşama kadar etkili olacak

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya hariç İstanbul'da bugün akşama kadar dolu tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden emekli Prof. Dr. Orhan Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan sağanak ve yer yer dolu yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini, yarından sonra normale döneceğini söyledi.

Bugünkü durumun beklenilen bir şey olduğunu dile getiren Şen, şöyle devam etti:

"Marmara'nın doğusundan itibaren Karadeniz Bölgesi'nde bugün sağanak ve dolu yağışı olur. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında da iki gün daha bu şekilde yağış görülebilir. İstanbul'da 28-29 derece sıcaklık vardı. Bunun üzerine gelecek olan nemle hava bunu yapacaktı zaten. Yer seviyesi çok sıcak olduğu için CB denilen (cumulenimbus) bulutlar çok çabuk gelişti ve 10-12 kilometrelik bir kalınlığa ulaştı. Bu dolu yapar. Trakya hariç İstanbul'da bugün akşama kadar dolu tehlikesi devam ediyor ve sonrasında doğuya doğru kayıyor. Kocaeli çevresi, Karadeniz sahili ve Karadeniz'in iç kesimlerinde de şiddetli yağış tehlikesi devam ediyor."

- Vatandaşları uyardı

İstanbul ve Marmara'nın doğusunda yarın akşama kadar yağışın devam edeceğini dile getiren Şen, sıcaklıkların da 29 dereceden 23 dereceye kadar düşeceğini söyledi.

Eylül ayının yaz gibi yaşandığını ifade eden Şen, "Yarından sonra artık yönümüzü sonbahara, kısa doğru çeviriyoruz. Sıcaklıklar artık 6-7 dereceye kadar düşecek. Bu sonbaharın girişi." dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, bugün aralıklı olarak beklenen dolu yağışı nedeniyle vatandaşlara tehlikenin geçmediği, tedbirli davranılması, ağaç ve çatı altlarından uzak durulması, araçlarını güvenli bir yere park etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.



