  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da yabancı uyruklu iş adamlarını gasbeden 6 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da yabancı uyruklu iş adamlarını gasbeden 6 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:00:47 -
İstanbul'da yabancı uyruklu iş adamlarını gasbeden 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ticaret yapma bahanesiyle ofislerine çağırdıkları yabancı uyruklu iş adamlarını darbedip gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım'da Fatih Akşemsettin Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Fas uyruklu iş adamı Kamal A'nın (39) birlikte ticaret yapma bahanesiyle Salih S. tarafından ofisine çağırılıp 5-6 kişilik bir grup tarafından darbedilip 30 bin dolar, cep telefonunu ve kimlik kartının gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 18 Kasım'da Suriye uyruklu Salih E.S. (22), Kemal A. (26), Muhammet H. (21), Irak uyruklu Zana A.S. (36) ile Azat G. (23) ve Harbi Ö'yü (19) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Salih S'nin Fas uyruklu Kamal A'yı ofise çağırdığı, iş adamı ofise gelince dışarı çıkıp içeriye yüzü maskeli arkadaşlarının girerek Kamal A'yı darpedip gasbettikleri belirlendi.

Ayrıca Salih S'nin ve Zana A.S'nin 11 Ağustos'ta da bitcoin satma vaadiyle ofisine çağırdıkları Osman E'yi darbedip 132 bin 820 dolarını gasbettikleri tespit edildi.

Şüphelilerden Harbi Ö. ve Azat G'nin ise 3 Kasım'da Beyoğlu'nda bankadan çıkan Soner K'yi takip ederek elektroşok cihazıyla bayıltana kadar elektrik verip çantasındaki 15 bin avroyu gasbettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının yaptığı yanlışı açıkladı
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının yaptığı yanlışı açıkladı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun ilaçlarını kullanmayan insa..
Türk gemisine hukuksuz aramanın ardından Doğu Akdeniz'de dikkat çeken hareketlilik
Gündem

Türk gemisine hukuksuz aramanın ardından Doğu Akdeniz'de dikkat çeken hareketlilik

Doğu Akdeniz'de İrini Operasyonu kapsamında Türk gemisine yapılan hukuksuz aramanın ardından TSK teyakkuza geçti. Türk Hava Kuvvetlerine ait..
Merkel ve Macron'dan Türkiye'ye karşı hain plan! Rapor ortaya çıktı
Dünya

Merkel ve Macron'dan Türkiye'ye karşı hain plan! Rapor ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ı, uluslararası anlaşmalara uymayan şekilde üyeliğe alan AB, şimdi de NATO için benzer hesaplar peşinde. Almanya ve Fransa, Gün..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay