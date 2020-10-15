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Aktüel İstanbul'da vergi müfettişine rüşvet teklif ettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da vergi müfettişine rüşvet teklif ettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:30:49 -
İstanbul'da vergi müfettişine rüşvet teklif ettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da vergi müfettişine rüşvet teklifinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe'deki bir vergi müfettişinin, işlemlerini yaptırmak isteyen kişilerin kendisine rüşvet teklif ettiği yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheliden 2'sini rüşvet verdikleri esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan H.Ç. ve E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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