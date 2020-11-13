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Aktüel İstanbul'da vefat eden eski Mali Cumhurbaşkanı Toure için cenaze töreni düzenlendi
Aktüel

İstanbul'da vefat eden eski Mali Cumhurbaşkanı Toure için cenaze töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: - "Sayın Toure, Türkiye'yle ilişkilere, Türkiye ve Mali'nin karşılıklı iş birliğine önem veren bir devlet başkanıydı. Ülkesinin kalkınmasına, istikrarına, yine demokrasiye dönüşlerde demokrasinin gelişmesine katkı veren bir cumhurbaşkanıydı"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:31:49 -
İstanbul'da vefat eden eski Mali Cumhurbaşkanı Toure için cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Mali Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure için cenaze töreni düzenlendi.

Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen törende Toure'nin eşi ve kızları taziyeleri kabul etti.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Toure'nin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve bazı Malili yetkililer de katıldı.

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Toure'nin naaşı, cenaze aracına konuldu. İstanbul Havalimanı'na götürülen Toure'nin cenazesi, saat 23.00'te havalanacak uçakla Mali'ye uğurlanacak.

- "Türkiye'yle ilişkilere önem veren bir devlet başkanıydı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ziyareti sırasında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden Mali'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Toure'nin cenazesine katıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına Toure'nin ailesi başta olmak üzere Mali halkına baş sağlığı dileğinde bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Sayın Toure, Türkiye'yle ilişkilere, Türkiye ve Mali'nin karşılıklı iş birliğine önem veren bir devlet başkanıydı. Türkiye'de sevilen bir cumhurbaşkanı. Aynı zamanda kendi ülkesinde, milleti tarafından sevilen bir cumhurbaşkanı. Ülkesinin kalkınmasına, istikrarına, yine demokrasiye dönüşlerde demokrasinin gelişmesine katkı veren bir cumhurbaşkanıydı. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin."

- Toure'nin öz geçmişi

Toure, Moussa Traore'ye karşı 1991'de yapılan darbeyi yönetti ve ertesi yıl demokratik seçimlerle yönetimi sivillere teslim etti.

Askerden sivile geçen bu güç değişimi nedeniyle Toure hakkında "demokrasi askeri" yakıştırması yapıldı.

Toure, 2002 ve 2007'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak 2 dönem ülkeyi yönetti.

Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Mali'ye demokrasi noktasında itibar kazandıran Toure, basın özgürlüğü ve kurumsal reformlar konusunda da ciddi adımlar attı.

Toure, 22 Mart 2012'de cumhurbaşkanlığı seçimine bir ay kala, 18 Ağustos'taki darbenin de komuta edildiği Kati'de askeri üsteki ayaklanma sonucu devrildi.

Ülkesinde "demokrasinin sembolü" haline dönüşen Toure, darbenin ardından Senegal'e sürgüne gönderildi ve 7 yılın ardından 2019'da ülkesine döndü.

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