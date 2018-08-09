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İstanbul'da uyuşturucuyu kaftana emdirmişler 

Bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış ve kaftana emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi. 

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:48
İstanbul'da uyuşturucuyu kaftana emdirmişler 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz Cumartesi  günü Bağcılarda  bulunan bir  kargo şirketine operasyon düzenledi.  Yapılan basında Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanan koli içerisinde kaftana emdirilmiş şekilde 19, 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

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Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de bir kargo şirketine yapılan operasyonda yine Kanada'ya gönderilmek üzere paketlenmiş ve pestil  görünümü verilmiş yaklaşık 3,5 kilo afyon sakızı ele geçirilmişti. 

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:48
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  4. narkotik
  5. operasyon
  6. kaftan

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