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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 17:04:39 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ümraniye, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 25,73 gram bonzai, 107,18 gram skunk, 14,01 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 20,5 gram kubar, 34 uyarıcı hap, 950 lira, 50 dolar ile 11 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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