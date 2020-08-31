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Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:18:22 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde satışı yaptıkları gerekçesiyle Deniz O., Uğur Habil S., Dilek K., Süleyman Cem E., Elif Umay P., Emre S., Enes M. Beşiktaş, Bayrampaşa ve Kadıköy'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve 3 farklı adreste yapılan aramalarda, 961 gram uyuşturucu madde, 625 mililitre uyuşturucu madde, 99 bin 355 lira, 1600 dolar, 190 avro, 10 sterlin, 2 hassas terazi, 2 öğütücü, 8 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Deniz O., Uğur Habil S., Süleyman Cem E., Emre S. ve Enes M. tutuklanırken, Elif Umay P. ve Dilek K. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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