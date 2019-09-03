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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

4 ilçede düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

03 Eylül 2019 Salı 06:01
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabaha karşı Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler ile Güngören'de önceden belirlenen 14 adrese baskın düzenledi.

Özel Harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 06:01
  1. Bakırköy
  2. İstanbul
  3. narkotik
  4. Narkotik Suçlarla Mücadele
  5. operasyon

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