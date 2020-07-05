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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:07:39 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Maltepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüklerince sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Maltepe'de 3,16 gram esrar, 8 parça halinde 8,83 gram kubar esrar ele geçirilirken Furkan S. (18) gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de 6,18 gram metamfetamin, 10,99 gram esrar, 4,4 gram eroin ele geçirilirken Erdem K. (27), Levent A. (44), Ahmet TuranG. (25), Zeki A. (22) ve Burhan D. (25) yakalandı.

Ümraniye'de ise 22,40 gram bonzai, 14.79 gram uyuşturucu madde 31 uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheli Gökay G. (23) Melih D. ve Fatih Taha A. gözaltına alındı.

Bahçelievler'de de 387,16 gram bonzai ele geçirilirken Mehmet Emin İ. ve Makbule B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

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