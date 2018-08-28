İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, lüks semtlerdeki gece kulüplerinde uyuşturucu satan 1 şüphelinin Akaretler'de bir evde olduğunu belirledi.

Fiziki ve teknik takibin ardından operasyon düzenleyen polis, bir apartmanın en üst katındaki dairede, Zafer A. A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak”tan çok sayıda kaydı bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Narkotimler tarafından evde yapılan aramada, satışa hazır çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ile kokain ve “MDMA” adındaki ham madde ele geçirildi.