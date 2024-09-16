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Gündem İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-09-16 14:49:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, bir süredir takip edilen suç̧ örgütünün Zeytinburnu'nda bulunan imalathanesinde operasyon yapıldı.

Burada üretilen hapların başka illere nakledileceğine ilişkin tespit üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nakliye için kullanılan araçta 750 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Suç örgütünün başka adreslerde de uyuşturucu imalatı yaptığını tespit eden ekipler, aralarında örgütün elebaşı M.Ş.D'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 14 uyuşturucu hap basma ve paketleme makinesi, çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, 1 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 fişek ele geçirildi.

Toplam 3 milyon 815 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, İstanbul, İzmir, Bursa olmak üzere birçok ilde faaliyet gösterdiği ve sentetik ecza üretimi yaptığı belirlenen suç̧ örgütüne ilk operasyonun 4 Mayıs'ta yapıldığı, bu operasyonda da 365 bin adet sentetik uyuşturucu hapın ele geçirdiği öğrenildi.

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