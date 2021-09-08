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Yerel İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 12:24:00 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 2 operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantıları olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında geçen hafta Ataşehir ve Sultangazi'de düzenlenen 2 operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 80 kilo 300 gram eroin, 3 kilo 390 gram esrar, 55 kök Hint keneviri, 3 tabanca ve 25 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardın 1'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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