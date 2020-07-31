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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:32:22 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir’de uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlenen Emrah D. (29), polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Şüpheli, Ümraniye’de buluştuğu şahıslarla uyuşturucu pazarlığı yaptığı sırada polisi fark ederek kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonucunda polis, Emrah D. ile diğer şüpheliler Mesut Y, Ferhat A. ve Ali B'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile iki ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 83 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mesut Y. ve Ali B. serbest bırakılırken, Ferhat A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Zanlılardan Emrah D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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