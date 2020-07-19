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Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Şehit polis Gökteke'nin adının verildiği operasyonda 89 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-19 11:14:48 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Şehit polis memuru Erkan Gökteke'nin adının verildiği operasyonda 89 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Beylikdüzü'nde bir eve düzenlediği operasyonda İranlı 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, 89 kilo 400 gram metamfetamin ve yapım aşamasında olan 3 kilo 300 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyona, dün Bağcılar'da takip sırasında yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden polis memuru Erkan Gökteke'nin adı verildi.

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