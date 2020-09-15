  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
Aktüel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

11 ve 13 Eylül'de düzenlenen 2 operasyonda, 100 bin ecstacy hap, 88 kilo 220 gram skank, 6 kilogram kokain ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:01:35 -
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen 2 operasyonda, 100 bin ecstacy hap, 88 kilo 220 gram skank, 6 kilogram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziosmapaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 11 ve 13 Eylül'de düzenlenen 2 operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 100 bin ecstacy hap, 88 kilo 220 gram skank, 6 kilogram kokain, 3 kilo 400 gram bonzai hammaddesi, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle
Dünya

Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Yunan medyası; Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna bağlı Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı