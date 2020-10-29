  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da uygulama yapan polis ekipleri, sürücülere Türk bayrağı hediye etti
Aktüel

İstanbul'da uygulama yapan polis ekipleri, sürücülere Türk bayrağı hediye etti

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde uygulama yapan polis ekipleri, sürücülere Türk bayrağı, çocuklara ise emniyet kemeri aparatı hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:54:22 -
İstanbul'da uygulama yapan polis ekipleri, sürücülere Türk bayrağı hediye etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla polis ekiplerince yapılan uygulamada, araç sürücülerine Türk bayrağı dağıtıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde uygulama yaptı.

Uygulamada araç sürücülerinin bayramını kutlayan ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarında bilgilendirmede bulundu.

Trafik güvenliği noktasında emniyet kemerinin takılmasının önemini de anlatan ekipler, sürücülere Türk bayrağı, araçta bulunan çocuklara ise emniyet kemeri aparatı hediye etti.

Denetimde, polisin 'Cesur' isimli maskotu da sürücülerin ve çocukların bayramını kutladı.

Türk bayrağı sallayarak köprüden geçen araç sürücüleri de bayramlarını kutlayan polis ekiplerine korna çalarak karşılık verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Dünya

Ermenistan'a büyük şok! 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamaya göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. M..
Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...
Medya

Halk TV'de canlı yayında Özlem Gürses'in skandalı patladı! Stüdyo buz kesti...

CHP yandaşı Halk TV’de koronavirüs skandalı patlak verdi. Halk TV programcısı Özlem Gürses, yaptırdığı PCR testinin sonucunu beklemeden canl..
ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...
Dünya

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Yaptırım olacak ama...

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye yaptırımları 'kesin olarak düşündükl..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay