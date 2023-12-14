İstanbul'da usulsüz çakar-siren cezası!
Beylikdüzü'nde aracında mevzuata aykırı şekilde çakar-siren tertibatı bulunan sürücüye 8 bin 128 lira para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan videoda bir sürücünün çakar ve siren tertibatlı araç kullandığının görülmesi üzerine çalışma başlattı.
Kimlik ve araç plaka bilgileri tespit edilen A.S, Ömer Seyfettin Caddesi'nde yakalandı.
Sürücüye, ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuata aykırı şekilde kullanmaktan toplam 8 bin 128 lira para cezası verildi.
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