İstanbul'da üniversitelerin sınavları ertelendi mi?
Üniversite finaller bütünlemeler ertelendi mi 24 Ocak 25 Ocak! İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altında. Mega kent adeta beyaz örtüye büründü. Üniversite öğrencileri ise bu hafta girecekleri finaller ve bütünleme sınavlarını ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor.
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına yol açıyor. Kar yağışı sebebiyle üniversite öğrencileri ise derslerin durumunu, sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’daki üniversiteler sınavları iptal etti mi?
İstanbul'da üniversitelerin sınavları ertelendi mi?
İstanbul’da hafta ortasına kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor. İl ve orta dereceli okullar sömestr tatilinde olduğu için kentte okuyan üniversiteliler okulların durumunu araştırmaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da bulunan üniversitelerde eğitime kar sebebiyle ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir” paylaşımında bulundu.