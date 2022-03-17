İstanbul'da ulaşıma yüzde 60 zam geliyor!

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili’ye 'Toplu ulaşıma zam yapılacak mı? diye soruldu.

"Fiyat artış talebi yüzde 50 ila 60 arasında değişiyor"

Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME’de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.

CHP'li 11 belediyeden zam açıklaması

CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanı, geçtiğimiz hafta ortak bir açıklama yapmış ve artan akaryakıt, elektrik ve personel maliyetleri nedeniyle toplu taşıma ücretlerinde ciddi bir artışın kaçınılmaz olduğunu söylemişti. "Toplu taşımada kullanılan akaryakıttan ÖTV alınmaması" taleplerinin merkezi idare tarafından duymazdan gelindiğini belirten CHP'li başkanlar, "Üzülerek ifade ederiz ki, elimizde olmayan nedenlerle bu artışları vatandaşlarımıza yansıtmak durumunda kalacağız" ifadelerini kullanmıştı.