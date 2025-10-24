  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İstanbul'da ulaşıma hava muhalefeti
Gündem

İstanbul'da ulaşıma hava muhalefeti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul'da ulaşıma hava muhalefeti

Mega kent İstanbul'da vapur ve teleferik seferlerine hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

İstanbul’a susuzluk kabusu mu yaklaşıyor! Barajlarda kritik seviye alarmı verildi
İstanbul’a susuzluk kabusu mu yaklaşıyor! Barajlarda kritik seviye alarmı verildi

Gündem

İstanbul’a susuzluk kabusu mu yaklaşıyor! Barajlarda kritik seviye alarmı verildi

İstanbul’a susuzluk kabusu mu yaklaşıyor! Barajlarda kritik seviye alarmı verildi
İstanbul’a susuzluk kabusu mu yaklaşıyor! Barajlarda kritik seviye alarmı verildi

Gündem

İstanbul’a susuzluk kabusu mu yaklaşıyor! Barajlarda kritik seviye alarmı verildi

İstanbul'da okullar tatil oldu
İstanbul'da okullar tatil oldu

Gündem

İstanbul'da okullar tatil oldu

{relation id:1960922 slug:'istanbula-susuzluk-kabusu-mu-yaklasiyor-barajlarda-kritik-seviye-alarmi-verildi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23