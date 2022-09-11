İstanbul’da ulaşım milli güvenlik sorunu

Her şey çok güzel olacak söylemiyle ve HDP’nin desteğiyle kadim kentin koltuğuna oturan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin beceriksizliği, eğitimsiz şoförler ve bakımsızlık nedeniyle dökülen İETT araçları kadim İstanbul halkının can güvenliğini tehdit ediyor. Avcılar’da 4 metrobüsün çarpıştığı, 117 kişinin yaralandığı kaza, bakımsızlık nedeniyle dökülen ve saatli bomba gibi İstanbul yollarında dolaşan toplu ulaşım araçlarının milli güvenlik sorunu haline geldiğini gözler önüne erdi.

Kriz yönetiminde sınıfta kaldı

CHP’li İmamoğlu’nun Kemerburgaz’da konserde olduğu sırada gerçekleşen, metrobüs yollarının saatlerce kapanmasına, akşam mesaiden çıkan on binlerce kişinin yürümek zorunda kalmasına sebep olan trafik kaosunu Akit’e değerlendiren İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, şunları dile getirdi:

Kazasız, belasız gün geçmiyor

“Son aylarda İETT otobüslerinin ve metrobüslerinin yoğun bir şekilde kaza yaptığını görüyoruz. Bunun başlıca sebeplerinin ilki araçların yenilenmemesi ve yeni araç alınamaması. AK Parti döneminde her yıl 400’e yakın otobüs alınırken, CHP’li yönetim sadece 50 otobüs alabildi. Onların da, özellikle AKİA marka metrobüslerin 60 tanesinden neredeyse 50’si, çekiş gücündeki, şanzımandaki ve kapı açılışlarındaki problemlerinden dolayı trafiğe çıkarılamıyor. CHP’li İBB, krizi yönetme konusunda da sınıfta kalmıştır.

Şoför eğitimsiz, araç bakımsız

Tabii bu kriz olduktan sonra güzergâhın açılması, şoförün kriz anında nasıl davranacağı noktasındaki eğitim eksikliği ve benzeri durumlar maalesef İBB yönetiminin tepeden tırnağa İETT’yle alakalı bütün birimlerdeki beceriksizliğini gözler önüne sermiştir. Bakım onarım ihalelerinin sırf bir takım siyasi saiklerle ehliyete ve liyakate sahip olmayan firmalara verilmesiyle İETT hem maddi olarak zarara uğratılmış durumda hem de aynı zamanda araçlarının yolda kalmasıyla vatandaşları ciddi manada mağdur etme durumuyla karşı karşıya. Sadece çekicilere ödenen yıllık miktar 11 milyon lira. Bu parayla bile İstanbul adına büyük zararlar meydana geliyor. Diğer taraftan kentin de marka değeri düşüyor.”

Kayırmacılık felaket getirdi

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş de, şunları ifade etti: “Kazada İETT’nin kusuru var yolların da bakımsız olduğu söyleniyor. Ama şu bir gerçek; otobüslerin bakımının zamanında yapılmadığı, şoförlerle ilgili gerekli eğitimlerin verilmediği biliniyor. Biz defalarca Meclis’te İETT ile ilgili verdiğimiz soru önergelerinde, otobüslerin, metrobüslerin teknik bakımlarının gereği gibi yapılmadığı, otobüsleri üreten firmanın dahi yeterli bulunmayıp bakım ihalelerinin yandaş bir şirkete kayırmacı şekilde verildiğini gündeme getirdik. Fakat tedbir alınmayınca maalesef bu kazalar meydana geliyor. CHP’li yönetimin, insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan kazaları önlemek için bir an önce tedbir alması gerekiyor. Böyle devam ederse, her gün bu kazaların gerçekleşmesi kaçınılmaz sonuç. İstanbullular trafiğe çıkarken bu riski göz önünde bulundurarak daha fazla dikkatli olması lazım.”