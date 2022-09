İstanbul’da ulaşım milli güvenlik sorunu

İstanbul’da hemen her gün yaşanan İETT ve metrobüs kazaları vatandaşı canından bezdirdi. Avcılar’da yaşanan kaza sonrası yolların saatlerce kapanmasını, akşam mesaiden çıkan on binlerce kişinin yürümek zorunda kalmasını ve İBB yönetiminin krizi yönetememesini Akit’e değerlendiren uzmanlar, “İstanbulluların can güvenliği yok” görüşünde birleşti.